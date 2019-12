Miley Cyrus e il tatuaggio che conferma il divorzio ma non solo

vanityfair

(Di lunedì 9 dicembre 2019)e Cody Simpsone Cody Simpsone Cody Simpsone Cody Simpsone Cody SimpsonChesia uno spirito libero, è noto da sempre. A scanso di equivoci, la popstar americana ha deciso di tatuarsi sul dorso della mano destra la parola che guida, come un mantra, la sua vita: «Freedom», ossia «libertà». La foto del disegno, postata su Instagram dallo studio di tatuaggi Winter Stone, ha subito catturato l’attenzione dei fan che ci hanno visto un messaggio con un destinatario preciso, Liam Hemsworth. «Praticamente sta ratificando il», scrive un utente. «Secondo me è più una dichiarazione di indipendenza», replica un altro. In effetti il nuovodiha sicuramente una connessione con il matrimonio naufragato con Liam, durato appena 7 mesi, ma può essere letto anche come una dichiarazione di intenti per il futuro, ...

