Milano | scontro filobus-camion dei rifiuti La Procura iscrive i conducenti nel registro

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Ladiha iscritto neldegli indagati – come atto di garanzia per ricostruire la dinamica – per omicidio stradale aggravato e lesioni colpose idele deldeicoinvolti nellodi sabato mattina, 7 dicembre, nel capoluogo lombardo. Nell’impatto sono rimaste coinvolte 18 persone, tra cui una donna di 49 anni deceduta ieri, 8 dicembre, dopo essere stata ricoverata in ospedale. Atm, l’azienda dei trasporti pubblici della città, dopo aver saputo dell’accaduto, ha diramato un comunicato per far sapere che «nell’apprendere che la passeggera gravemente coinvolta nell’incidente stradale di ieri è deceduta, esprime la sua profonda vicinanza ai familiari in questo momento di grande dolore». Secondo le testimonianze, sarebbe stato ildell’Atm a non rispettare il semaforo rosso e a ...

