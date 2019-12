Milano | Procura chiede il rinvio a giudizio per quattro antagonisti che attaccarono la

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Ladiha chiesto ilper iche il 25 aprile 2018, al corteo pubblico antifascista per l’anniversario della Liberazione,i rappresentanti della Brigata ebraica. A loro il capo del pool antiterrorismo, Alberto Nobili, e il pm, Leonardo Lesti, contestano l’aggravante dell’odio “razziale”, mentre c’è un quinto indagato senza aggravante. Tra iper i quali è stato chiesto ilc’è anche Claudio Latino, condannato dopo l’operazione antiterrorismo ‘Tramonto’ a 11 anni e mezzo di reclusione con l’accusa di essere un membro delle Nuove Brigate Rosse. L’episodio diera avvenuto all’ingresso di piazza San Babila, dove una cinquantina di attivisti contro l’occupazione della Palestina avevano atteso la Brigata ebraica gridando loro frasi come “Fuori i sionisti dal ...

