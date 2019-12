Milano | incidente mortale filobus | la dinamica dello schianto

notizie

(Di lunedì 9 dicembre 2019), 9 dic. (askanews) –, incrocio tra via Bezzi e via Marostica, sabato 7 dicembre. Unattraversa la strada proprio mentre sta arrivando anche un camion dell’Amsa. Lo scontro è violentissimo e inevitabile. Ilesce fuori strada, le porte si aprono e un corpo viene sbalzato fuori. Così ha perso la vita Shirley Ortega Calangi, la 49enne che si trovava a bordo del mezzo Atm, finita prima in coma per le ferite e poi morta dopo 24 ore. Un video che servirà ad aiutare gli inquirenti a chiarire le responsabilità e le cause dell’. “Dalla ricostruzione dellaemerge che ilnon abbia rispettato la precedenza semaforica” ha fatto sapere Atm in una nota di cordoglio per la vittima.

