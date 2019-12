Milano | al Museo della Scienza le Nuove Gallerie di Leonardo

Sorgerà a Milano il Museo nazionale della Resistenza. Il Mibact stanzia 17 milioni. Franceschini : “Sarà un importante luogo che ricorderà ai giovani cosa hanno fatto i nostri padri e le nostre madri” : Sorgerà all’interno della seconda piramide progettata da Herzog e De Meuron in piazza Baiamonti a Milano, il Museo nazionale della Resistenza. Uno spazio di 2.500 metri quadrati che saranno interamente dedicati alla Resistenza e alla sua memoria. E’ quanto hanno annunciato, questo pomeriggio, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Marino, il sindaco del capoluogo lombardo, Giuseppe Sala, e il ministro per i Beni e le Attività ...

Milano - via libera al Museo della Resistenza. Mattarella : “Conservare memoria di chi ha combattuto per restituire la libertà all’Italia” : Il Museo della Resistenza si farà a Milano nella seconda piramide di Jacques Herzog, che verrà costruita in piazzale Baiamonti. L’annuncio è stato dato dal ministero della Cultura, Dario Franceschini, e dal sindaco Beppe Sala. Si chiude così la polemica sul luogo dove realizzarlo: in un primo momento doveva essere allestito nella Casa della memoria di Milano, luogo considerato troppo piccolo per un progetto di tale importanza, visto anche ...

“Serve un vero Museo della Resistenza”. “No - anacronistico esporre cimeli”. A Milano 4mila firme per salvare la Casa della Memoria : Un filmato o un oggetto d’epoca: è difficile stabilire cosa sia più efficace per trasmettere la storia. Se ne sono accorti alla Casa della Memoria, dove da tempo è in corso un dibattito su come raccontare la Resistenza. Da un parte multimedialità e video interattivi, dall’altra cimeli storici usati sul campo di battaglia. Due linguaggi museali che si scontrano e che non possono integrasi per un unico problema: lo spazio. Il simbolo ...