calcioefinanza

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Sinisaha sorpreso tutti anche ieri sera e non ha voluto mancare alla partita del suocontro il Milan. Il risultato per la sua squadra non è stato dei migliori, ma ben diversa è stata l’accoglienza che tutto il pubblico presente sugli spalti ha voluto tributargli al momento del suo ingresso in campo … L'articolodi

sportli26181512 : #Notizie #Bologna Mihajlovic sarà cittadino onorario di Bologna - Nutizieri : Sinisa Mihajlovic sarà cittadino onorario di Bologna - diegocecati : RT @corrierebologna: #Bologna @BfcOfficialPage ???? Sinisa Mihajlovic sarà cittadino onorario di Bologna. Lo ha deciso poco fa il Consiglio c… -