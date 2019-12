romadailynews

(Di lunedì 9 dicembre 2019)per10Nubi sparse e schiarite durante la giornata ma con tempo in prevalenza asciutto. Stabile anche in serata e nottate con ampi spazi di sereno. Temperature comprese tra +6°C e +13°C.Lazio:per10Nubi sparse al mattino sul Lazio ma senza fenomeni di rilievo associati così come anche nel pomeriggio. Addensamenti più consistenti solo sull’Appennino con deboli nevicate al confine con l’Abruzzo localmente fin verso gli 800-1000 metri. Ampi spazi di sereno in serata.Italia:per10Al Nord: Al mattino locali nebbie o nubi basse sulla Pianura Padana, sole prevalente altrove salvo deboli fenomeni sull’Alto Adige. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di generale stabilità sia sulle coste che sulle zone interne con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata ancora ...

romadailynews : #Meteo Roma: previsioni per martedì 10 dicembre: Meteo Roma: previsioni per martedì 10… - CinqueNews : Meteo Roma, in arrivo una nuova perturbazione. Pioggia, freddo e neve a quote basse - affariroma : Meteo #Roma 10 dicembre. Nebbia e sole al mattino. Allerta tramontana in serata - -