Meteo Roma del 09-12-2019 ore 19 | 15

(Di lunedì 9 dicembre 2019)ben ritrovate l’ascolto dalla redazione le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord giornata con tempo generalmente stabile Salvo qualche nevicata sulla tua digeal Massimo con fiocchi fino a 300 metri soprattutto al mattino Ampi spazi di sereno sugli altri settori Ma attenzione alle nebbie e foschie nelle prime ore del giorno e poi nuovamente dalla serata al centro cieli sereni o poco nuvolosi sul versante tirrenico del Centro Italia sia nelle ore diurne che in quelle serali tempo instabile invece sugli appennini e tra Marche Abruzzo con neve in calo fino a 500 m fenomeni in esaurimento dalla notte al sud condizioni di generare instabilità con piogge acquazzoni neve fino a quote medie sulle montagne per tutta la giornata sia sui settori peninsulari che sulla Sicilia tempo piaciuto in Sardegna con ampie schiarite dal pomeriggio temperature stazionarie in ...

