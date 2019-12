Meteo Roma del 09-12-2019 ore 06 | 10

romadailynews

(Di lunedì 9 dicembre 2019)e previsioni del tempo per il proseguimento della giornata di oggi alle nord Italia per gran parte della giornata Sarà tempo stabile cieli nuvolosi o molto nuvolosi nebbie e nubi basse possibili sulla pianura padana sulle coste adriatiche locali deboli piogge non escluse sulla Liguria alle Centro Italia nuvole in transito per gran parte della giornata tratti anche compatte ma senza fenomeni di rilievo associati deboli piogge su Toscana e Lazio tra la sera e la notte ancora deboli piogge su Toscana Umbria e Lazio alle Sud Italia tempo asciutto sia mattino che al pomeriggio non in transito alternate a schiarite più ampie sui settori adriatici delle piogge su Campania e poi anche sulla Sicilia specie tra la sera e la notte temperature stazionarie o in lieve calo sia nei valori minimi che in quelli massimi da nord a sud le previsioni del tempocura del centroitalianoIn ...

