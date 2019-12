Meteo pazzo | venerdì neve su Torino e Milano

ilgiornale

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Alessandro Ferro Sarà una settimana movimentata dal punto di vistache culminerà con forte maltempo nella giornata diquando lafarà la sua comparsa sulle pianure del Nord Sarà una settimana in cui, a livello, accadrà di tutto. Dopo la breve pausa dal maltempo che ha lasciato in pace l'Italia per qualche giorno durante il week end, si rimette in moto la grande macchina delle perturbazioni. E del freddo. A partire da oggi e per l'intera settimana avremo a che fare con tutti i fenomeni atmosferici: vento, piogge, nevicate, grandinate e temporali colpiranno il nostro Paese da Nord a Sud senza risparmiare nessuno. Attenzione perchè tra giovedì eun'ondata di aria fredda dal Nord Europa farà crollare le temperature specialmente sulle regioni settentrionali e proprio nel giorno di Santa Lucia,13 dicembre, sarà possibile vedere fiocchi di ...

