Mes | Giorgia Meloni a Bruxelles contro la “resa incondizionata agli interessi tedeschi”

(Di lunedì 9 dicembre 2019) “Siamo qui per ribadire il nostro no”, ha dichiaratodurante il presidio organizzato dal suo partito Fratelli d’Italia davanti alla sede del Consiglio ail Mes, il Meccanismo europee di stabilità. La protesta arriva nel cuore delle istituzioni europee, per dire no a una riforma che, secondo i parlamentari di FdI, serve a salvare le banche tedesche mettendo alla gogna l’Italia. “Spero che mercoledì riusciremo a far passare a maggioranza una risoluzione che impegni il governo a non sottoscrivere il trattato a queste condizioni”, ha detto la presidente di FdI. Alla manifestazione di Fratelli d'Italiail Mes davanti il Consiglio europeo a, non poteva mancare il nostro Inno Nazionale. Difendiamo l'Italia, sempre!

