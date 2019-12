ilnapolista

(Di lunedì 9 dicembre 2019) In conferenza stampa pre Genk insieme ad Ancelotti ha parlato anche Alex. Il portiere del Napoli ha risposto alle domande della stampa. Quali sensazioni ha il gruppo? E’ uno snodo significativo? “Sappiamo tutti che non è un momento positivo, ma siamo tutti vogliosi di ripartire, di ritrovare la vittoria che non arriva da tempo. Domani è fondamentale per passare, èmani. Dipendeda noi, siamo concentrati e con la mentalità giusta davanti ai nostri tifosi”. Come si fa a restare concentrati? “Noi ci estraniamo dae pensiamoche. Sicuramente non riusciamo a mantenere ritmi alti durante tutta la partita e questo ci condiziona un po’, ma è più un fatto mentale. Fisicamente stiamo bene, abbiamo dimostrato chepartite di Champions sappiamo dareper 90 minuti. Va risolta la questione ...

tuttonapoli : RILEGGI LIVE - Ancelotti: 'Valigia? Normale quando non fai bene, ma sono ottimista per domani. Senza Allan non c'è… - napolista : Meret: “Dobbiamo pensare solo a quello che dobbiamo fare. E’ tutto nelle nostre mani” Il portiere del Napoli in con… - FNSBlog : RT @sscnapoli: ?? #Meret “Noi giocatori siamo i primi responsabili. Tutti dobbiamo dare il massimo per uscire fuori da questo momento delica… -