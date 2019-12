Mercedes-Benz GLA - Un bozzetto anticipa il design

quattroruote

(Di lunedì 9 dicembre 2019) La seconda generazione dellaGLA è destinata a entrare nella storia della Casa di Stoccarda. Non solo per il suo look o per le sue tecnologie, ma anche per il modo in cui sarà presentata. La più piccola delle Suv della Stella sarà svelata durante una première 100% digitale. Il costruttore ha infatti annunciato che non organizzerà alcun evento, ma mostrerà al mondo la nuova sport utility online su un sito dedicato l'11 di dicembre. Più Suv che crossover. L'ottava compatta del marchio tedesco avrà un'anima più da Suv che da crossover, a partire dalle dimensioni. L'altezza, per esempio, sarà maggiore di ben 10 centimetri rispetto a quella dell'attuale generazione e arriverà, dunque, a quota 160 cm. Ciò si tradurrà in una posizione di guida ancor più alta della precedente: i passeggeri anteriori avranno più spazio per la testa, mentre quelli posteriori, complice un presumibile ...

