Mercato Juventus | svolta a centrocampo | il nuovo rinforzo arriverà dalla Liga!

juvedipendenza

(Di lunedì 9 dicembre 2019)- Secondo le ultime indiscrezioni di calcio, lasarebbe pronta a potenziare ilin vista della prossima e imminente sessione diinvernale. Stando a quanto riportato da radio, Paratici potrebbe valutare il reale assalto ad una nuova mezz’ala. Quasi impossibile arrivare a Pogba, 120-130 milioni la valutazione fatta dal Manchester United, il direttore sportivo starebbe valutando il possibile affondo per Rakitic. Il centrocampista croato, in uscita dal Barcellona ha una valutazione di circa 35-40 milioni di euro., Rakitic pedina ideale per Sarri Il ko di Khedira potrebbe spingere Paratici alla caccia per uncentrocampista. Rakitic, da questo punto di vista, potrebbe rappresentare l’identikit ideale per Sarri, il quale vorrebbe puntare su una mezz’ala fisica, ma allo stesso tempo abile nella ...

alexcobra11 : Concludo dicendo che è stata fatta una precisa scelta societaria, si può criticare il mercato, il ciclo di Allegri… - simonet84956963 : @pavanmassimo che schifo questi 2....un mercato nn da JUVENTUS... - infoitsport : Emergenza a centrocampo, Sarri e la Juventus si adoperano sul mercato e non solo -