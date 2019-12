Mense | Comune Roma | basta fake news | sindacati hanno rifiutato tavolo

romadailynews

(Di lunedì 9 dicembre 2019)– L’Amministrazione capitolina “garantisce ai lavoratori impiegati nei servizi di ristorazione educativa e scolastica diCapitale il rispetto dei livelli occupazionali. Invita dunque a fermare il proliferare diche rischiano di generare disorientamento nei lavoratori e nei cittadini, invitando nuovamente ia sedersi alcon l’Amministrazione in dialogo con le aziende per affiancare l’iter riguardante ogni singolo lavoratore”. La nuova gara d’appalto, spiega la nota, “recentemente aggiudicata, contiene infatti una clausola sociale fortemente voluta dall’Amministrazione per tutelare i lavoratori attualmente impiegati nei servizi, una risorsa che si vuole conservare all’interno delle strutture educative e scolastiche per tutelare la persona, nonche’ la continuita’ e la qualita’ ...

Paternoster85 : RT @EFilcams: MENSE SCOLASTICHE : DUE GIORNI DI SCIOPERO, SCATTA LA CLASS ACTION CONTRO ROMA CAPITALE ! Abbiamo notificato a Roma Capitale… - D1206arwen1 : RT @EFilcams: MENSE SCOLASTICHE : DUE GIORNI DI SCIOPERO, SCATTA LA CLASS ACTION CONTRO ROMA CAPITALE ! Abbiamo notificato a Roma Capitale… - adl_anmil : RT @andrea_magarini: La mappa della povertà educativa in Italia in un bel rapporto di @openpolis #ConiBambini Il disagio delle famiglie, c… -