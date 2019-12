McLaren Senna XP - Tre esemplari unici nel ricordo di Ayrton

quattroruote

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Il successo dellaè innegabile e i 500previsti sono stati letteralmente contesi dagli appassionati di tutto il mondo, tanto da rendere molto difficile la reperibilità delle vetture per le concessionarie ufficiali. Negli Stati Uniti,Beverly Hills ha appena annunciato l'arrivo di treaggiuntivi denominatiXP. Tre livree, tre momenti della storia di. Le tre hypercar fanno parte di un ordine speciale che va oltre le normali personalizzazioni del reparto MSO: la sigla XP, infatti, a Woking indica glidi preserie utilizzati per i test, che riportano tale scritta vicino al passaruota posteriore sin dai tempi della F1 GT. Il reparto Special Operations dellaha ricondizionato i tre prototipi creando altrettante livree esclusive. Ciascuna di queste ha un nome specifico ed è legata a eventi significativi ...

