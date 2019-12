Marisa Sannia | grazia e talento speciali nel corpo e nella voce

optimaitalia

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Spesso si lamenta la mancanza di donne autrici e cantautrici in Italia, ipotizzando varie cause del fenomeno. Spesso ci si dimentica o si ignora, che molte di queste hanno faticato ad emergere, tanto più quando hanno abbracciato ambiti musicali di un valore culturale alto difficilmente collocabile nel mercato discografico .ha iniziato la sua carriera di interprete negli anni ’60, per lei hanno scritto autori del calibro di Sergio Endrigo, Vecchioni, De Gregori, Luis Bacalov, Bardotti, Trovajoli, Lauzi e altri ancora. Arrivata al successo classificandosi al secondo posto al Festival di Sanremo nel ’68 con la canzone “Casa Bianca”, continuò la sua carriera dedicandosi contemporaneamente al teatro, al cinema, al musical, e in seguito alla scrittura dei suoi brani. Purtroppo scomparsa prematuramente, a soli 61 anni, la si ricorda ancora per ...

labarbagianet : OTTANA. Prende avvio il Festival Pantheon Eventi 2019 con uno spettacolo su Marisa Sannia - MereuAngelo : Sa oghe de su entu e de su mare. -Marisa Sannia- - ItaliaCharleroi : Ora in onda: Marisa Sannia - La Compagnia 1969 su Radio Italia Charleroi -