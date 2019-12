romadailynews

(Di lunedì 9 dicembre 2019) ROMA. IGNAZIO: DAPERRoma – “Il tema degli extra costi e del ruolo di Roma e’ oggi piu’ che mai un nodo chiave per il rilancio della Capitale e dell’Italia, non solo in termini economici. Roma non puo’ piu’ essere merce di scambio per la politica nazionale ma ha bisogno di uncentrale che la sostenga e la valorizzi, come avviene con tutte le capitali del mondo. Leggere accordi di programma e vedere la nostra citta’ relegata con riferimenti vaghi all’ultimo posto di una lista di interventi per il Paese ci da’ la cifra di come la politica italiana abbia a cuore le sorti di Roma”. Cosi’ il prof. Ignazio, sindaco della Capitale dal 2013 al 2015, in un colloquio con LabParlamento.it. Per, oggi Professore di Chirurgia e Senior Vice President ...

romadailynews : Marino: promesse da Governo giallorosso ma zero fatti per città: ROMA. IGNAZIO MARINO: DA… -