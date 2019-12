Maria Grazia Cucinotta 13enne disabile strappato a genitori | la Procura

ilsussidiario

(Di lunedì 9 dicembre 2019)e il caso del" ai. Ladi Messina smentisce la ricostruzione e precisa cosa è successo...

effe_grazia : RT @TribvnvsPlebis: Ennesima blasfemia della #Chiesa di #Bergoglio . Stavolta viene dagli #USA , patria di ogni pattume: Gesù, Maria e Gius… - marceiallo : RT @frisuerin: Seconda settimana d'avvento. ???? L’Angelo dice:«Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio». ? Let It Be! http… - princigallomich : FOGGIA – MARIA GRAZIA BARO0NE: un ricco cartellone di eventi per gli ospiti, i parenti e quanti sono vicini agli an… -