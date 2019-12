Maria De Filippi senza trucco | i fan | “Queen”

notizie

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Sui social si è scatenato un vero e proprio putiferio per una foto che ha postato Raffaella Mennoia e che ritraeDe: il post ha ottenuto i likes di moltissimi personaggi famosi.De“Potresti volare e invece cammini”, così Raffaella Mennoia ha fatto i suoi auguri speciali aDein occasione del suo compleanno (il 5 dicembre). Nella foto la conduttrice, moglie di Maurizio Costanzo, è ritratta insieme al suo cane Saki. La cosa che ha colpito di più i fan però è l’aspetto di Queen Mary, ritratta per la prima voltaun filo di make up. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da RAFFAELLA MENNOIA (@raffaellamennoia) in data: 5 Dic 2019 alle ore 12:39 PST Anche acqua e saponeDesi riconferma una delle conduttrici più amate, e sono in tanti ad averle fatto i complimenti e ...

Marranna57 : RT @andr900: Ogni volta che la Raggi parla in inglese l'account ufficiale del M5S non fa che scrivere 'Inglese perfetto Inglese perfetto'… - Detlef73 : @GiusCandela Immaginatevi canale 5 senza Maria De Filippi. A che livelli sarebbe ? - kmjvng : Ho già disperso le menzioni come Maria De Filippi perde le r -