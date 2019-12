Maradona senza filtri | «Io non tradisco | non sono inglese» VIDEO

calcionews24

(Di lunedì 9 dicembre 2019) «Resterò in panchina solo se Pellegrino verrà eletto. Questa è la mia decisione definitiva, non tratto con nessuno. Io nonun traditore, io non. Io non inganno i ragazzi come fanno altri». Leggi su Calcionews24.com

valter632 : @pinkdor74 @mic_mic75 Ottimo...però il Vermentino di LUNAE(LUNI)è il Maradona del Vermentino senza campanilismo. Q… - Dixer5000 : @GFI65 @aledeniz @GiuliaLupo2 @AlatiGiulio @Renzo_Pisu @JorioAntonio @outlaw1847 @MBC2501 @angelazoppo @UGambini… - Duttale : @Federic92020167 in realtà è senza fondamento! però dai, siete sempre quelli che hanno dato la cittadinanza onoraria a MARADONA! -