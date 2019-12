Mara Venier richiama all’ordine il pubblico ed è subito polemica

Mara Venier in lacrime di fronte a Don Mazzi : “Sei il mio rifugio” : Fortissima la commozione di Mara Venier vedendo varcare la soglia di Domenica In da una persona che reputa come un padre, Don Mazzi. Presente in studio come ospite, il religioso ha raccontato la sua gioventù e l’avversità della madre convinta che la Chiesa potesse non essere un futuro a lui conforme. Mara Venier commossa ospita Don Mazzi “Mia madre, che sapeva bene che ero una testa calda, diceva sempre ‘Tu rovinerai la Chiesa’”, sono ...

Mara Venier - lo sfogo contro i nemici : "Non dimentico chi mi ha oscurata" : Mara Venier il 20 dicembre torna in prima serata con la Porta dei sogni. Una rivincita, per lei, su Raiuno. La signora di Domenica In confessa al Corriere: "Sono stata più volte allontanata e poi richiamata. Tutto senza che io facessi una telefonata: nel mio lavoro le cose sono sempre successe, non

La porta dei sogni Mara Venier - al via le registrazioni : svelato il logo : Mara Venier pronta per la conduzione de La porta dei sogni: nuove anticipazioni sulla prima puntata Manca poco al ritorno di Mara Venier in prima serata su Rai1, dove manca ormai da molti anni, se si escludono esperienze sporadiche come la conduzione di Telethon in coppia con Fabrizio Frizzi, avvenuta qualche anno fa. Uno degli ultimi show presentati dalla conduttrice di Domenica In in prima serata sulla rete ammiraglia della Rai è Fantastica ...

Ascolti tv 8 dicembre : Oltre la soglia crolla contro RAI Uno. Mara Venier continua a volare : Chi avrà trionfato tra Canale 5 e Rai Uno? Gli Ascolti tv di ieri sera, domenica 8 dicembre 2019 sono concentrati principalmente sulle due reti ammiraglie della televisione italiana. Su Canale 5 andava in onda una nuova puntata di Oltre la soglia con Gabriella Pession. Mentre su Rai Uno veniva trasmesso un nuovo appuntamento della […] L'articolo Ascolti tv 8 dicembre: Oltre la soglia crolla contro RAI Uno. Mara Venier continua a volare ...

Mara Venier da record : Domenica In fa il picco di ascolti e sfiora il 20% : ascolti Domenica In: Mara Venier registra un nuovo successo e conquista 3 milioni di telespettatori Un grande sorriso, l’allegria e la simpatia. Sono queste alcune delle qualità che fanno della veneziana Mara Venier una delle conduttrici più apprezzate della televisione italiana. La puntata di Domenica In trasmessa l’8 dicembre è andata in forma ridotta. Il programma condotto da Mara Venier ha dovuto lasciare, per la seconda ...

Le lacrime di Mara Venier in diretta a Domenica In. Viene fuori un aspetto privatissimo : Non è riuscita a trattenere le lacrime zia Mara Venier durante la puntata del 8 dicembre di Domenica In. La “colpa” se così si può dire, è di Don Mazzi e del suo passato importantissimo nella vita della conduttrice: “Quando mio padre è morto, Don Mazzi lo ha sostituito. Quando ho forti dolori dico: ‘Io ho Don Antonio’. Sei il mio rifugio. So che ho te e che mi consolerai”. Don Antonio Mazzi è stato così celebrato nell’ultima puntata diDomenica ...

L’entrata a sorpresa di Giampiero Galeazzi a Domenica In commuove l’Italia intera (e anche Mara Venier). Cosa è successo : Una gran bella puntata quella dell’8 dicembre di Domenica In: emozione e lacrime. “Quando mio padre è morto, Don Mazzi lo ha sostituito. Quando ho forti dolori dico: ‘Io ho Don Antonio’. Sei il mio rifugio. So che ho te e che mi consolerai”. Con queste parole Mara Venier ha salutato don Antonio Mazzi nell’ultima puntata diDomenica In, accogliendo in studio il sacerdote che ha appena compiuto 90 anni. “Tu sei immacolata dentro” le ha replicato ...

“Scusate”. Domenica In - le parole di Mara Venier sorprendono tutti. Ma è costretta a farlo : Povera zia Mara! L’ultima puntata di Domenica In, c’è da dirlo, non è proprio andata come spera. La prima parte della puntata di ‘Domenica In‘, in onda l’8 dicembre, ha ripercorso i 90 anni di Don Mazzi. In studio, oltre a Roby Facchinetti, anche Ron che ha cantato alcuni brani per intrattenere gli spettatori e omaggiare il sacerdote. Dopo l’esibizione dell’artista, Mara Venier avrebbe voluto sentire la sua canzone preferita, ossia ‘Attenti al ...

La porta dei sogni di Mara Venier su Rai1 - il logo in anteprima su TvBlog : "All our yesterdays" è il titolo originale di un episodio della terza ed ultima serie di Star Trek, il mitico telefilm americano della fine degli anni sessanta, divenuto celebre anche nel nostro paese sul finire degli anni settanta. In quell'episodio si racconta del magnifico terzetto composto da Kirk, Spock e McCoy scesi sul pianeta Sarpeidon per evacuare i suoi abitanti, visto che quel mondo da lì a breve sarebbe stato distrutto ...

Domenica In - Mara Venier di nuovo a rischio interruzione : “Silenzio!” : Mara Venier ha rischiato di essere nuovamente interrotta durante la conduzione di Domenica In dell’8 dicembre 2019. La trasmissione doveva infatti essere sospesa per mandare in onda la preghiera del Papa a Piazza di Spagna per poi riprendere dopo una quarantina di minuti. Mara Venier interrotta a Domenica In La stessa cosa era successa nella precedente puntata, in cui i fan e la stessa conduttrice si erano irritati per la brusca ...

Domenica In - Mara Venier annuncia di dover passare la linea al Tg1 e il pubblico insorge. Lei sbotta : “Silenzio però” : Anche questa Domenica, come già la scorsa, la puntata di Domenica In è stata divisa in due parti per dare spazio allo speciale del Tg1, dedicato oggi alla preghiera di papa Francesco per la Madonna dell’Immacolata. Quando però la conduttrice ha dovuto interrompere l’esibizione di Ron per passare la linea, il pubblico è insorto. “Dobbiamo dare la linea al Tg1 per seguire la diretta da Piazza di Spagna”, ha annunciato e ...

Domenica In - Mara Venier festeggia Don Mazzi : “Per me come un padre” : “Quando mio padre è morto, Don Mazzi lo ha sostituito. Quando ho forti dolori dico: ‘Io ho Don Antonio’. Sei il mio rifugio. So che ho te e che mi consolerai”. Mara Venier, commuovendosi, ha accolto Don Mazzi, il sacerdote che ha compiuto 90 anni è stato il fulcro dell’intera puntata di Domenica IN. Domenica In – Una lettera che commuove Don Antonio Mazzi… "Caro Don, grazie per avermi insegnato a ...

Domenica In - Mara Venier perde la pazienza : "Silenzio però". Pubblico zittito in tempo record - cosa è successo : Mara Venier zittisce il Pubblico. È successo durante la puntata dell'8 dicembre di Domenica In durante la quale la conduttrice ha dovuto interrompere l'esibizione del cantante Ron: "Dobbiamo dare la linea al Tg1 per seguire la diretta da Piazza di Spagna". Un annuncio che non è piaciuto al Pubblico,

Domenica In - Mara Venier interrotta. Lei zittisce tutti : “Silenzio!” : Mara Venier bloccata all’improvviso a Domenica In. Lei sbotta contro il pubblico: “Silenzio!” L’esibizione dell’artista Ron a Domenica In ha rischiato di essere sfumata, esattamente come accaduto a Gianni Nannini la scorsa settimana, per fare spazio alla diretta del Tg1 che ha documentato la visita di Papa Francesco alla Madonna dell’Immacolata in Pizza di Spagna a Roma. A Domenica In Mara Venier ha ...