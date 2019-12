Mara Venier da record | Domenica In fa il picco di ascolti e sfiora il 20%

lanostratv

(Di lunedì 9 dicembre 2019)In:registra un nuovo successo e conquista 3 milioni di telespettatori Un grande sorriso, l’allegria e la simpatia. Sono queste alcune delle qualità che fanno della venezianauna delle conduttrici più apprezzate della televisione italiana. La puntata diIn trasmessa l’8 dicembre è andata in forma ridotta. Il programma condotto daha dovuto lasciare, per la seconda settimana, la linea alla diretta del telegiornale del primo canale della Tv di Stato che ha seguito Papa Francesco e l’omaggio alla Madonna in Piazza di Spagna a Roma. GlidiIn hanno fatto registrare un nuovodindo il 20% di share e superando 3milioni di telespettatori. Nel dettaglio, la prima parte diIn è stata seguita da 2.997.000 telespettatori, pari al 19,3% di share, la seconda da 2.846.000 ...

zazoomblog : Le lacrime di Mara Venier in diretta a Domenica In - novasocialnews : Mara Venier, la toccante dedica per Don Mazzi: “Ha sostituito mio padre” #novasocialnews #nonstopnews #allnews24 - Noovyis : (Le lacrime di Mara Venier in diretta a Domenica In. Viene fuori un aspetto privatissimo) Playhitmusic -… -