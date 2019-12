Mangia la banana da 150mila euro Ma è un bluff

ilgiornale

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Nino Materi Un collega di Cattelan addenta il frutto finto-capolavoro. Ma tutta l'azione era concordata In tempi non sospetti una perspicace critica d'arte aveva coniato la definizione giusta, «Paracul Art»: corrente d'avanguarda di cui Art Basel Miami Beach è un'accreditata capitale. Ma quest'anno, tra i padiglioni del Convention Center, hanno deciso di strafare e, in pochi giorni, hanno piazzato una sfilza di tragicomici colpi (pubblicitari). Una mitragliata di provocazioni e controprovocazioni - tutte rigorosamente «paraculartistiche» - destinate a far rivoltare nella tomba il compianto professor Giulio Carlo Argan, incubo di generazioni studentesche alle prese coi suoi tre volumi dalla copertina verde. Di seguito le cinque trovate «geniali» escogitate dai signori di Art Basel nel tentativo (quasi sempre riuscito) di intortarsi i giornalisti. Primo: hanno preso una vera ...

SkyTG24 : Un artista mangia la banana di Cattelan da 120mila dollari. IL VIDEO - dentista46 : RT @iostoconlitalia: ????Florida. Visitatore mangia la banana appesa al muro di Maurizio Cattelan, battutta all'asta per 120.000$. Scortato f… - Gianmar26145917 : RT @AdryWebber: Una banana su un muro.. .120.000 dollari E questa sarebbe arte???? ???? Il signore se la mangia , bravissimo!!! https://t.c… -