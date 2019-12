Maltempo Piemonte | De Micheli | “11 | 7 milioni per le strade del Cuneese”

meteoweb.eu

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Arrivano 11,7di euro per la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delledella provincia di Cuneo. Lo ha annunciato il ministro Paola Dead Alba (Cuneo), una delle tappe della sua visita nelle zone alluvionate del. Il ministro Deha risposto alle sollecitazioni arrivate dal sindaco e presidente della Provincia di Cuneo, Federico Borgna, che nelle scorse settimane ha lamentato la disparità di trattamento nella ripartizione dei fondi statali tra le province italiane. “E’ un primo, importante, passo in avanti. Servirebbero più fondi, ma facciamo un passo per volta – ha detto la De. – Entro fine anno dovrebbe essere approvato il decreto per il passaggio di un’importante quota dell’attuale rete di provinciali in capo all’Anas, così da sollevare le Province di una parte degli oneri di ...

chiaragribaudo : Ad #alessandria con la ministra @paola_demicheli per l’emergenza maltempo che ha colpito il sud Piemonte. Vicinanza… - AristarcoScann1 : RT @chiaragribaudo: Ad #alessandria con la ministra @paola_demicheli per l’emergenza maltempo che ha colpito il sud Piemonte. Vicinanza e p… - Agricolae1 : MALTEMPO @regionepiemonte , L’AGRICOLTURA E GLI EVENTI CALAMITOSI: LE RICHIESTE @Cia_Agricoltura E @Confagricoltura -