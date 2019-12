Lutto nel mondo del giornalismo | morto Massimo Bertarelli

notizie

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Se ne va, giornalista che aveva visto la nascita della sua carriera nel 1964 al Guerin Sportivo, per finire poi a ilGiornale. Tanti i messaggi di cordoglio che stanno arrivando nelle ultime ore da amici e colleghi: “Se ne va un pezzo di storia“. Addio aneldel. Si è spento, giornalista d’altri tempi, di quelli dell’era Montanelliana. Una lunga carriera, iniziata nel 1964 al Guerin Sportivo, e continuata nelle mani de ilGiornale, di cui è stato uno dei fondatori insieme Indro Montanelli e Mario Cervi. Un quotidiano allargatosi nei tempi, che è andato via via ad occuparsi di cinema, con cui propriocollaborò con una video-rubrica settimanale per il sito de Il Fatto Quotidiano. Delle sue opere più importanti si ricordano “1500 film da evitare” e “Il cinema italiano in ...