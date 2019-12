L’Ungheria punta all’Asia

it.insideover

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Fidesz, il partito di Viktor Orban, sta rivoluzionando profondamente l’Ungheria, riuscendo nell’arduo tentativo di trasformare un Paese geograficamente piccolo, carente di risorse naturali e poco rilevante dal punto di vista geopolitico, in uno dei pilastri fondamentali del nuovo conservatorismo occidentale e, soprattutto, in una piccola potenza con proiezioni egemoniche nell’Europa centro-orientale, soprattutto in Romania e Ucraina, e forte del possedere interessi comuni ed agende estere convergenti con i grandi giocatori asiatici, in primis Russia e Turchia. Il turanismo, una delle scuole di pensiero che muove gli ideologi di Viktor Orban, ha infine portato l’Ungheria nell’Estremo oriente: in Giappone. Orban a Tokyo Il 5 dicembre Orban è volato in Giappone per una due-giorni ufficiale dedicata alla celebrazione del 150esimo anniversario delle relazioni ...

