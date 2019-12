Luca Argentero | ‘Mi hanno rubato il Telegatto’ Ma quale?

tvzap.kataweb

(Di lunedì 9 dicembre 2019) “I ladri che mi sono entrati in casa e miil Telegatto meritano una giustizia karmica esemplare… Perché il Telegatto? Perché????”.sui social si mostra affranto nel comunicare la notizia del furto di cui sarebbe stato vittima. Un furto che lo avrebbe privato del Telegatto, il premio consegnato durante il Gran Premio Internazionale della tv, manifestazione trasmessa su Canale 5 dal 1984 al 2008. Qualcosa, però, non torna. I ladri che mi sono entrati in casa e miil Telegatto meritano una giustizia karmica esemplare…Perché il Telegatto? Perché????

FQMagazineit : Luca Argentero: “I ladri mi hanno rubato il Telegatto. Perché? Perché?” - TutteLeNotizie : Luca Argentero: “I ladri mi hanno rubato il Telegatto. Perché? Perché?” - Noovyis : (Luca Argentero: “I ladri mi hanno rubato il Telegatto. Perché? Perché?”) Playhitmusic - -