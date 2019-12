Luca Argentero | “I ladri mi hanno rubato il Telegatto Perché? Perché?”

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Un weekend tutt’altro che felice, quello di. La casa dell’attore è stata saccheggiata da alcuni malviventi, chesottratto dalla sua abitazione un premio a cui teneva molto: il. A darne l’annuncio è stato lo stessosui social: “Iche mi sono entrati in casa e miilmeritano una giustizia karmica esemplare…il?”, ha scritto su Twitter, accompagnando il messaggio con alcune faccine lacrimanti. Tra i tanti messaggi di solidarietà, spiccano anche alcuni haters che nonperso l’occasione per gettare veleno. “Per chi te l’ha concesso, invece, spetterebbe la forca, senza possibilità di commutazione della pena, in contumacia!”, è stata la risposta di un utente, a cuiha risposto con classe e ironia: “Così è deciso, l’udienza è tolta!”. Ad ...

