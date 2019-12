Lourdes Maria Ciccone a Miami | lo show che fa discutere | il video

notizie

(Di lunedì 9 dicembre 2019) La modella, figlia della stratosferica Madonna, ha lasciato di stucco molti spettatori presenti all’ultima sfilata del noto marchio spagnolo Desigual. Partecipe come interprete attiva della performance artistica della casa di moda, la nota figlia d’arte si è persino denudata, dando vita a scena orgiastica a dir poco selvaggia.ha inoltre baciato sulle labbra un’altra donna, destando così molto scalpore nelle testate giornalistiche di tutto il mondo.LOVES DIFFERENT NIGHT by DESIGUAL. A Performance directed by CARLOTA GUERRERO. StarringLeon. (III) pic.twitter.com/VFuCNTjhOD — Romeo (@BeMyRomeo) December 7, 2019ha dunque recitato nella performance Love Different 2020 presso la Temple House diBeach insieme ad altri trenta modelli. La 23enne indossava nello specifico un abito rosso con una scollatura ...

