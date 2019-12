Loteria Mexicana | cos’è e come funziona il gioco del Doodle Google

termometropolitico

(Di lunedì 9 dicembre 2019)ildella, cheomaggia oggi, lunedì 9 dicembre 2019, con un simpaticointerattivo? Si tratta di undi carte simile alla Tombola, che di fatto, nonostante il nome possa trarre in inganno, è nato proprio in Italia nel XV secolo, per poi conoscere una fortunata espansione con l’esportazione in Spagna e quindi in America Latina.: dove è attivo ildi oggi Cliccando suldi oggi sarà possibile partecipare a uncon altri 3 utenti che vivono negli altri Paesi dove ilè attivo: ildi oggi, infatti, non è universale, ma è attivo solo, oltre che in Italia, negli Stati Uniti, in Messico, in tutta l’America Latina, in Canada, Svizzera, Islanda, Germania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Austria, Ungheria, Lettonia, Bulgaria, ...

1italiano1 : Google dedica il doodle alla 'Loteria Mexicana'. È anche interattivo e permette di giocare in maniera istantanea |… - ansa_tecnologia : Google dedica il doodle alla 'Loteria Mexicana'. È anche interattivo e permette di giocare in maniera istantanea |… - wireditalia : Google fa riscoprire un gioco tradizionale messicano trasformandolo in un #doodle. -