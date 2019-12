Lory Del Santo | “L’amicizia tra uomo e donna esiste solo se lei è brutta”

thesocialpost

(Di lunedì 9 dicembre 2019)Deltorna a far parlare di sé a causa di una dichiarazione controversa rilasciata durante un’intervista radio. Secondo la showgirl l’amicizia trapuòrese quest’ultima è brutta. In vista del Natale, poi, laracconta della tragica perdita dei suoi 2 figli e del rinnovato desiderio di maternità. L’opinione diDelche fa discutereDelè stata ospite della puntata di venerdì 7 dicembre de I lunatici, programma notturno di Rai Radio 2. La showgirl ha parlato della sua esperienza con gli uomini e ha affermato:trase laè piuttosto brutta.così è possibile”. Una dichiarazione che sicuramente farà discutere. Inoltre rivela il suo complicato rapporto con gli uomini: “Nei miei confronti i tentativi amichevoli erano tutti falsi. L’aspetta il tuo momento debole per ...

