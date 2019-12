Loredana Bertè si commuove in tv ricordando sua sorella Mimì

musicaetesti.myblog

(Di lunedì 9 dicembre 2019)ha rilasciato una lunga intervista a Silvia Toffanin a “Verissimo”, dove ha parlato dellaMia Martini ci sono stati momenti di grande commozione. Laracconta che ha condiviso con lei un’infanzia difficile e la passione per la musica. «Mi manca molto, con lei è morta una parte di me”. Durante l’intervista racconta anche di una “disgrazia” che l’ha costretta ad abbandonare la scuola: «Mi mancavano pochi mesi, ma ho lasciato per occuparmi di lei».allude ai guai con la giustizia della: «è stata arrestata per uno spinello che le avevano messo in tasca. Ha vissuto due anni in carcere. Quando è uscita, per un anno l’abbiamo nascosta in soffitta e poi il reato è andato in prescrizione e non hanno più rotto le pal***.ha avuto una vita di inferno, poi sai come è andata, le ...

zazoomnews : Olivia Bertè contro Loredana: “Basta bugie su Mimì” - #Olivia #Bertè #contro #Loredana: - viikygil : RT @sanremoarchive: Loredana Bertè - Cosa ti aspetti da me 4th place - Sanremo 2019 - zazoomblog : Loredana Bertè mia sorella ha avuto una vita d’inferno - #Loredana #Bertè #sorella #avuto -