ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 dicembre 2019) “Noi rischiamo di gonfiare le vele delle destra estrema e questo, sul quale tutti noi abbiamo investito tutto, non sta volando e non riesce ad entrare nella percezione del popolo italiano”. Questa la preoccupazione di Massimiliano Smeriglio, europarlamentare del Partito democratico, intervenuto alla presentazione del libro di Salvatore Cannavò, giornalista de Il Fatto Quotidiano, Da Rousseau alla Piattaforma Rousseau, edito da Paper First e presentato alla kermesse di Roma ‘Più Libri più Liberi’. “Stiamo facendo fatica a dire e a far capire qual è il profilo indentitario di questoe rimandiamocomplicate, come la tassa sulla plastica e sullo zucchero, ma necessarie se si vuol cambiare il modello di sviluppo”. Per l’ex numero due della Regione Lazio a guida Zingaretti “nelle prossime settimane si deve lavorare ...

TutteLeNotizie : Lombardi (M5s): “Mi aspetto che Governo difenda la manovra e dica ‘io tasso le cose che… - Noovyis : (Lombardi (M5s): “Mi aspetto che Governo difenda la manovra e dica ‘io tasso le cose che fanno male’. Leadership? S… - Noovyis : (Lombardi (M5s): “Mi aspetto che Governo difenda la manovra e dica ‘io tasso le cose che fanno male’. Leadership? S… -