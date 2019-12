Live Non è la D’Urso | ospiti e anticipazioni 9 dicembre 2019

cubemagazine

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Torna lunedì 9Non è la, il prime time di Canale 5 condotto da Barbara. Ecco di seguitodel nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATENon è laSarannonel nuovo appuntamento con Barbarai botox boys e la così detta Barbie napoletana. Infatti nel salotto diNon è lasi tornerà a parlare degli eccessi della chirurgia estetica e delle sue conseguenze.Non è lastreaming Il programma di BarbaraNon è lastreaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMINGNon è lasocial: seguilo con noi Per commentare in diretta le puntate del ...

matteosalvinimi : La pioggia non ci ferma?? Un saluto da Pavullo nel Frignano (Modena), state con noi! #26gennaiovotoLega Live >… - matteosalvinimi : Sul MES non vorrei che il rinvio al 2020 fosse un regalo alla sinistra per 'scavallare' le elezioni del 26 gennaio… - matteosalvinimi : #Salvini: sul MES qualcuno ha mentito. 'Il pacchetto è chiuso' ci hanno detto. 'No, non è chiuso' dicono altri. Il… -