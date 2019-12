Live Non è la d’Urso | chirurgia | denaro e confessioni shock al centro della puntata del 9

trendit

(Di lunedì 9 dicembre 2019)Non è la d’Urso: questa sera va in onda la tredicesimadel salotto serale di Barbara D’Urso. Gli argomenti sono i più disparati: due vip divisive contro cinque agguerritissime sfere,estetica estrema, webstar strapagate contro vip senza soldi, politica show e inaspettate. Questa settimana si confronteranno con le sfere due donne divisive spesso ospiti del programma di Canale 5: Vladimir Luxuria e Asia Argento. Laestrema sarà aldel dibattito. Tra gli esponenti dei ritocchi ci saranno i Botox Boys, fratelli gemelli tedeschi abituati a rifarsi, e la Donna Drago, una ragazza che ha modificato il suo aspetto, compreso il colore delle pupille, per rendersi simile a un drago. Nello spazio webstar strapagate contro vip senza soldi interverranno Taylor Mega e Nick Luciani, ex cantante dei Cugini di campagna. Perché le ...

