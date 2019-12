L’Isola dei Famosi 2020 | Antonio Mezzancella nel cast? Parla lui

lanostratv

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Anticipazioni Isola dei15,naufrago? Lui: “Vorrei fare un reality d’avventura”ha rilasciato una lunga intervista al settimanale STOP. E in questa occasione hato a ruota libera un po’ di tutto: dagli inizi a Tu si que vales ai suoi trionfi a Tale e Quale Show. Ad un certo punto però il giornalista gli ha chiesto se dopo aver partecipato a due talent show abbia mai pensato di mettersi alla prova in un reality. E a quel punto, in maniera schietta e decisa, ha risposto quanto segue: “Parteciperei solo a una certa tipologia di reality, in cui c’è davvero lo spirito d’avventura, gli altri non mi interessano…” E visto che ormai la nuova edizione di Pechino Express è già stata registrata, l’unico reality rimasto che rispecchia proprio queste caratteristiche è ...

MSF_ITALIA : Una donna in fuga dall'#Afghanistan è morta di una morte orribile in un incendio in un container sull'isola di… - BI_Italia : Una coltre di cenere avvolge l'isola, rendendo complicato il lavoro dei soccorritori #eruzione #vulcano #Whakaari… - PisaConnection : QUINEWS #Pisa: Un nuovo fabbricato per l'Isola dei Girasoli -