L’immortalità è possibile | la scienza ci spiega come

(Di lunedì 9 dicembre 2019) L’immortalità è il sogno dell’umanità. Sicuramente gli scienziati hanno sempre ipotizzato la possibilità di creare qualcosa che impedisse una volta per tutte di evitare la vecchiaia e con essa le malattie e i problemi di salute. La vita è fatta di cambiamenti, per questo quello dell’immortalità è rimasto un sogno per molti, ma non per tutti. Secondo uno studio infatti tra 10 anni potremmo diventare immortali. La ricetta della vita eterna Ad annunciare la scoperta sorprendente è stato il sito americano STAT. Secondo il sito infatti i grandi passi avanti nello studio della genetica hanno resoipotizzare la creazione, nei prossimi 10 anni, di una molecola capace di non fare invecchiare le cellule. Questa affermazione è stataal termine dello studio su un batterio in particolare, ossia l‘Escherichia coli. Durante questo ...