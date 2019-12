Liliana Segre | Temo che senza di me e Terracina la memoria finirà

huffingtonpost

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Alla notizia della morte di Piero”è stato come se si sgretolasse un altro pezzo della nostra storia”: lo scrivesu La Stampa, spiegando la sua reazione alla morte di uno degli ultimi sopravvissuti di Auschwitz a cui era molto legata.“Perdonerete se sono così pessimista, mi spiace soprattutto per i giovani che mi scrivono lettere meravigliose e per tutte le persone dolcissime che mi applaudono o mi fermano per strada, ma io credo che si coltivi troppo poco lae che, con la nostra scomparsa, tutto finirà.Piero, io oggi mi sento più sola”, ha spiegato la senatrice a vita.“Ai tempi della nostra deportazione e io e Piero non ci conoscevamo, lui era di Roma, io di Milano e i campi di sterminio erano divisi tra uomini e donne, impossibile incrociarsi”, ha rievocato la, “ci siamo ...

