Liberato al Forum il 25 aprile e tutti gli altri live del 2020

vanityfair

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Ildei grandi concertiIldei grandi concertiIldei grandi concertiIldei grandi concertiIldei grandi concertiIldei grandi concertiIldei grandi concertiIldei grandi concertiIldei grandi concertiIldei grandi concertiIldei grandi concertiIldei grandi concertiIldei grandi concertiIldei grandi concertiIldei grandi concertiIldei grandi concertiIldei grandi concertiIldei grandi concertiIldei grandi concertiIldei grandi concertiIldei grandi concertiIldei grandi concertiIldei grandi concertiIldei grandi concertiIl prossimo 25(e no, la data non è certo «casuale»…),si esibirà per la prima volta sul palco del Mediolanumdi Assago (Milano). Dopo giorni di teasing a colpi di pizza (recapitate presso alcune redazioni di siti e ...

VanityFairIt : Il misterioso cantante napoletano ufficializza la data a Milano (il 25 aprile, e non poteva essere altrimenti)… - sutolflower : È deciso, da oggi rifilerò il concerto di Liberato al forum in qualsiasi conversazione, così magari qualcuno coglie… - JollyFm : Liberato, concerto al Forum di Assago: tutte le info -