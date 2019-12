L’ESA commissiona la prima rimozione dei detriti spaziali al mondo

meteoweb.eu

(Di lunedì 9 dicembre 2019) A seguito di un processo di selezione, il consorzio, guidato dalla start-up svizzera ClearSpace – una società spin-off fondata da un gruppo di ricercatori esperti dicon sede presso l’istituto di ricerca Ecole polytechnique fédérale di Losanna sarà invitato a sottoporre la proposta finaledi cominciare il progetto il prossimo mese di marzo. “Questo è il momento giusto per questo tipo di missione”, dichiara Luc Piguet, fondatore e Amministratore di ClearSpace. “La questione deiè più urgente che mai. Oggi abbiamo circa 2.000 satelliti attivi nello spazio ed oltre 3.000 non funzionanti”. “E nei prossimi anni il numero di satelliti crescerà con un ordine di grandezza, con mega-costellazioni multiple composte da centinaia o addirittura migliaia di satelliti progettati per l’orbita terrestre bassa per fornire telecomunicazioni e servizi di ...

