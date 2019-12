L’enorme progetto per mettere al sicuro una diga nei Paesi Bassi

ilpost

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Intorno alla Houtribdijk saranno ammassati 10 milioni di metri cubi di sabbia, per metterla in sicurezza dagli effetti del cambiamento climatico

