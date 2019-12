Legge elettorale | Salvini apre al proporzionale | “L’importante è che chi vince poi possa

fanpage

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Matteo, in un'intervista sul 'Corriere della Sera'ale dice che sarebbe un errore se il Paese si paralizzasse per la: "Abbiamo raccolto le firme per un referendum che ci porterebbe a un sistema maggioritario, aspettiamo che la Consulta dica se è possibile far esprimere gli italiani".Continua are

giorgio_gori : Pagina 8 del Corriere, nel corpo del testo: “La sintesi si trova invece sulla legge elettorale. In un vertice nottu… - Mary43298048 : RT @valy_s: A #nonelarena dicono sia confermato l’incontro fra #Renzi e #Salvini a casa del “suocero” #Verdini. Pare si sia fatto una speci… - Mick2117 : RT @Capezzone: Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna scorrettissima con @capezzone e @marco_gervasoni. #Manovra, ancora caos-incertezze-ritardi… -