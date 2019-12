L’editoria italiana e la sindrome da crisi permanente

wired

(Di lunedì 9 dicembre 2019) (foto: Musacchio Ianniello & Pasqualini) Si è conclusa domenica 8 dicembre Più libri più liberi, la fiera che raccoglie a Roma la medio e piccola editoria che opera in Italia. Il bilancio della manifestazione, una delle poche che sposta il baricentro editoriale nazionale da nord verso sud, è positivo: oltre 100mila presenze nei cinque giorni dell’evento ospitato nella Nuvola di Fuksas all’Eur (altrimenti spesso spopolata), tantissimi giovani, più di 18oo ospiti italiani e internazionali ad animare un ricco e ben scandito calendario di appuntamenti culturali e professionali. E poi ci sono anche i dati confortanti dell’AssociazioneEditori (Aie, organizzatrice della manifestazione): il mercato librario nei primi 11 mesi del 2019 cresce in generale del 3,7%, crescono il numero di copie vendute (+2,3% rispetto al 2018), e a crescere sono in particolare i ...

