Le solite chiacchiere sul Mes e il terremoto nel Mugello

ilfoglio

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Il governo va avanti, Giuseppe Conte fa un albero di Natale con il figlio che sembra di stare in un film americano, a gennaio si fa la verifica e che vuoi che sia, i grillini intanto riflettono su temi generali come gli effetti dei sondaggi e quindi tornano culturalmente all'opposizione anti-berlusc

giudefilippi : RT @ilfoglio_it: Idee e spunti per sapere quello che succede nel mondo selezionati per voi da @giudefilippi - ilfoglio_it : Idee e spunti per sapere quello che succede nel mondo selezionati per voi da @giudefilippi - cipollaccio : @LeolucaOrlando1 @diocesipa Bla bla solite chiacchiere inutili. Agisca piuttosto contro inciviltà diffusa che sporca -