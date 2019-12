Le previsioni meteo di martedì 10 dicembre

newsmondo

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Ledi10– Cielo in prevalenza sereno al Nord, al Centro rovesci sparsi anche di moderata intensità. Al Sud acquazzoni sul versante adriatico. Ledi10– Condizioni di bel tempo e ampi soleggiamenti al Nord, al Centro e al Sud addensamenti compatti e rovesci di moderata intensità sul versante adriatico. Nord – Migliora sulle regioni settentrionali dove il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso Cielo in prevalenza sereno al Nord con ampi soleggiamenti su quasi tutto il settore. Le temperature faranno registrare una lieve flessione con le massime che raggiungeranno i 12 gradi. Centro – Condizioni di marcata instabilità sul versante adriatico con rovesci anche di moderata intensità Addensamenti compatti e rovesci anche a carattere temporalesco sulle regioni centrali del ...

