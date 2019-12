«Le autorità americane hanno mentito per anni sulla guerra in Afghanistan» | la

open.online

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Alcuni alti funzionari statunitensi avrebberoperindurante tutta l’operazione, durata 18. Lo rivelano alcuni documenti segreti consultati dal Washington Post che il giornale ha ottenuto dopo una battaglia legale durata trenel nome della leggelibertà d’informazione. Le carte contengono più di 2mila pagine di appunti che non erano mai stati pubblicati tra cui interviste a persone chegiocato un ruolo chiave nella: generali, diplomatici, cooperanti e diplomatici afghani. Da queste si evince che nelle dichiarazioni pubbliche i funzionari americani avrebbero coscientemente fornito informazioni false e avrebbero nascosto l’evidenza che laera diventata impossibile da vincere. «Non avevamo capito l’, nemmeno a un livello molto basilare, non sapevamo cosa stavamo facendo», ha ...

paoloigna1 : Non è la prima volte che accade... a qualcuno più anziano come me qualcosa risuona... - giudiiiiiiiii : RT @StellaC39664453: Era un membro dell'esercito saudita in addestramento negli Stati Uniti. Le autorità stanno indagando per accertare se… - StellaC39664453 : Era un membro dell'esercito saudita in addestramento negli Stati Uniti. Le autorità stanno indagando per accertare… -