Lazio | Lotito | «Quanto costa Milinkovic? Non siamo al supermercato!»

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Claudio, presidente della, ha parlato della possibilità di intervenire sul mercato a gennaio per rinforzare la squadra Claudio, intervenuto a Tiki Taka, ha parlato sia di entrate sia di uscite in vista dell’avvicinarsi del mercato invernale. Ecco le dichiarazioni del numero uno della. CLICCA QUI PER L’INTERVENTO INTEGRALE DI«Rinforzare la squadra non può significare svilire le qualità dei giocatori che abbiamo. Prendo ad esempio Correa, Caicedo e anche altri. Soprattutto i giocatori stranieri non si adattano facilmente, serve un periodo di assestamento. Luis Alberto oggi viene osannato da tutti, ma prima veniva criticato. Dopo 15 anni di presidenza allapenso di aver acquisito un minimo d’esperienza basata su logiche diverse. Basta vedere alcune squadre che, nonostante l’organico, non hanno raggiunto buoni risultati. La società è ...

