Lazio | Leiva | «Scudetto? Ora pensiamo solo alla Champions»

(Di lunedì 9 dicembre 2019), Lucasè tornato ad essere al top della forma e si è visto soprattutto nel match di sabato contro la Juventus Lucasè troppo importante per questa. Il brasiliano detta le regole del gioco e quando manca si vede eccome. Il biancoceleste, come del resto i suoi compagni stanno vivendo un momento straordinario come si evince dalle sue parole a La Gazzetta dello Sport. «Sto crescendo dopo qualche problema a inizio stagione. Ho cambiato il mio modo di giocare, sto molto attentofase difensiva, abbiamo tanti giocatori che davanti fanno la differenza. Si può sempre migliorare, io sto cercando di farlo.così raggiungeremo il nostro obiettivo, che è la? In questo momento lapensaad arrivare in». Leggi su Calcionews24.com

