Lazio Juventus | l’importanza tattica di Bentancur

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Conin campo è stata un’ottimaa Roma. Il palleggio dei bianconeri ha funzionato molto bene Finchéè stato in campo, si è vista una dellemigliori nella stagione. Il palleggio è stato convincente e ha ben schiacciato la, con combinazioni centrali di grande qualità a trovare il terzo uomo. In particolare, gli smarcamenti sono stati ottimali, i bianconeri hanno costantemente trovato un giocatore tra le linee.ha agito alle spalle di Luis Alberto, i biancocelesti hanno faticato nel leggere i suoi movimenti. Nella slide sopra si vede la tanta densità centrale della Juve, situazione tipica del calcio di Sarri, con tanti giocatori vicini tra di loro. Leiva si occupa di Pjanic, De Ligt ha la soluzione di passaggio per verticalizzare. I bianconeri occupano massicciamente gli spazi tra centrocampo a difesa avversaria. Leggi su ...

